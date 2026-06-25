Diane Francis
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Hell in Crimea
June 25, 2026
8 hrs ago
•
Diane Francis
71
7
17
Trump Trounced
June 22, 2026
Jun 22
•
Diane Francis
46
17
5
Putin's Patsy
June 18, 2026
Jun 18
•
Diane Francis
93
13
17
Wars of Attrition
June 15, 2026
Jun 15
•
Diane Francis
58
7
6
Putin's Worst Nightmare
June 11, 2026
Jun 11
•
Diane Francis
3,434
7
721
Bernie's AI Fix
June 8, 2026
Jun 8
•
Diane Francis
51
5
10
Putin Clobbered
June 6, 2026
Jun 6
•
Diane Francis
27
2
Beginning of the End
June 4, 2026
Jun 4
•
Diane Francis
137
12
13
Geopolitics of Space
June 1, 2026
Jun 1
•
Diane Francis
45
4
9
May 2026
Japan Leads Space Race
May 28, 2026
May 28
43
5
9
The Space Age Cometh
May 25, 2026
May 25
•
Diane Francis
41
10
7
Ukraine's Turning Point
May 21, 2026
May 21
•
Diane Francis
98
12
17
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